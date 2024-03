A Pasqua arriva la cometa “cornuta”: ecco come e dove poterla osservare

La cometa 12P/Pons-Brooks, conosciuta anche come la “cometa cornuta”, farà il suo ritorno nel cielo dopo 70 anni, regalando uno spettacolo eccezionale agli appassionati di astronomia.

Scoperta nel lontano 1812, la cometa è famosa per i suoi repentini aumenti di luminosità, chiamati “outburst”, che le conferiscono un aspetto simile alla celebre astronave Millennium Falcon di Star Wars.

In Italia, la cometa sarà visibile bassa sull’orizzonte nord-ovest, tra le stelle della costellazione di Andromeda, e potrà essere osservata ad occhio nudo all’inizio di aprile. Per una visione ottimale, si consiglia di recarsi in un luogo lontano dalle luci cittadine e di utilizzare un telescopio o un binocolo per ammirare i dettagli della sua coda e della sua chioma.

Per chi preferisce restare a casa, il Virtual Telescope Project offrirà uno streaming in diretta il 12 marzo alle ore 19:30, per permettere a tutti di godersi lo spettacolo comodamente dal proprio salotto.

La cometa ha un periodo orbitale di circa 71 anni e la sua prossima apparizione dopo quella del 2024 è prevista per il lontano 2095, rendendo l’occasione di Pasqua 2024 un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia.

La cometa 12P/Pons-Brooks rappresenta un fenomeno affascinante, che promette di regalare emozioni intense e ricordi indelebili a chi avrà la fortuna di osservarla nel cielo stellato.