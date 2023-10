Lorenza Cingoli, nota scrittrice e sceneggiatrice italiana, è scomparsa all’età di 56 anni. Nata ad Ancona, Cingoli si era specializzata nello studio della storia moderna e contemporanea, conseguendo una laurea in tale disciplina. In seguito, aveva ottenuto anche un dottorato di ricerca in storia economica.

La carriera di Cingoli spaziava in diversi settori dell’industria creativa. Oltre ad aver collaborato con il premio Nobel per la letteratura Dario Fo nella sceneggiatura del film “Johan Padan a la descoverta de le Americhe”, aveva scritto anche il film “Berni e il giovane faraone”, ambientato nel suggestivo Museo Egizio di Torino, in collaborazione con Martina Forti.

Ma non era solo nel mondo del cinema che Cingoli si distingueva. Era infatti autrice di una serie di fiction per ragazzi, che l’avevano fatta conoscere e apprezzare dal pubblico più giovane. I suoi libri e racconti per giovani e giovanissimi erano diventati dei veri e propri bestseller, grazie alla sua capacità di coinvolgere i lettori con trame avvincenti e personaggi indimenticabili.

La scomparsa di Lorenza Cingoli rappresenta una perdita importante per il mondo della cultura italiana. La sua passione e il suo talento nel raccontare storie sono delle vere e proprie icone per i giovani lettori. Le sue opere resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di leggerle e godere della sua immaginazione senza limiti.

Il sito “Calcio spagnolo” esprime il suo più sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Lorenza Cingoli, una personalità che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. La sua eredità continuerà a ispirare le nuove generazioni di scrittori e appassionati di letteratura, e il suo contributo al mondo dell’arte e della letteratura rimarrà per sempre un punto di riferimento per tutti coloro che amano la narrazione e l’immaginazione.