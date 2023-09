Aereo si schianta in Amazzonia: 14 morti e nessun superstite. Le vittime in viaggio per fare pesca sportiva – Calcio spangnolo

Tragedia nell’Amazzonia: aereo con 12 brasiliani precipita durante un viaggio a Barcelos

Un aereo con 12 passeggeri brasiliani e due membri dell’equipaggio è precipitato durante un viaggio da Manaus a Barcelos. L’aereo coinvolto nell’incidente era un Emb-110, un turboelica bimotore prodotto dalla brasiliana Embraer. L’incidente è avvenuto nel mezzo di forti piogge nello stato di Amazonas, a Barcelos, una città situata sul Rio Negro. La città di Barcelos è famosa per la pesca sportiva e i passeggeri a bordo dell’aereo erano diretti lì per questa attività. Al momento dell’incidente, c’erano altre due aerei sulla stessa rotta che avevano deciso di tornare a Manaus a causa delle condizioni meteo avverse. La compagnia aerea, Manaus Aerotaxi, ha confermato l’incidente e ha aperto un’inchiesta, ma non sono stati forniti dettagli sul numero di morti e feriti. Purtroppo, non ci sono sopravvissuti a questo tragico incidente aereo.

L’accaduto ha gettato un’ombra oscura sulla comunità dell’aviazione brasiliana, rimanendo impresso nella memoria collettiva come una delle tragedie più cupe degli ultimi anni. Adesso si invocano risposte e soluzioni per prevenire futuri incidenti simili e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.