Al confine con il Libano dove i villaggi si svuotano per paura di Hezbollah – Calcio Spagnolo

L’ordine di evacuazione è stato dato in 28 piccoli centri e kibbutz al confine tra Israele e Libano. La maggior parte degli abitanti di queste zone si sono già allontanati per evitare il pericolo. I razzi degli Hezbollah continuano a cadere nella zona, con una frequenza sempre maggiore. Il governo israeliano ha deciso di evacuare per proteggere la popolazione eccessivamente esposta ai combattimenti.

I militanti sciiti hanno attaccato più volte basi militari israeliane nei dintorni. I cittadini evacuati sono sfollati interni ospitati in alberghi abbandonati. Un tunnel scoperto sei mesi fa ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di un attacco coordinato con Gaza. Alcuni residenti decidono di restare e cercano punti sicuri come bananeti o muri vicino alle fabbriche.

Secondo analisti militari, il Libano è il vero fronte di interesse per l’Iran e gli Hezbollah. L’attacco israeliano su Gaza viene momentaneamente spostato a causa della situazione al confine con il Libano. Un’unità speciale di combattimento chiamata “Radwan Force” è pronta al confine e composta da 2500 soldati. Gli sciiti hanno postato un video lo scorso febbraio simulando un’invasione dal nord, citando un passaggio della Bibbia che avverte di una grande rovina proveniente dal settentrione.

