Alzheimer, i cambiamenti silenziosi nel cervello che precedono la malattia (fino a 18 anni prima della perdita di memoria) -il Corriere della Sera.

Una ricerca di venti anni ha sveglie rivelazioni sulla diagnosi precoce dell’Alzheimer

Un recente studio condotto in Cina ha svelato importanti scoperte sulla diagnosi precoce dell’Alzheimer, una malattia neurodegenerativa che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. La ricerca, durata ben venti anni, ha analizzato l’accumulo di proteine tossiche nel cervello prima della manifestazione dei sintomi dell’Alzheimer, offrendo nuove prospettive sulla prevenzione e il trattamento della malattia.

Secondo gli esperti, i cambiamenti cerebrali legati all’Alzheimer iniziano molti anni prima dei primi segni evidenti, come la perdita di memoria e la confusione mentale. L’accumulo di proteina beta-amiloide nel cervello è uno dei segni distintivi dell’Alzheimer, ma non è sempre sufficiente a danneggiare la memoria. Altre proteine, come la tau, concorrono nel danneggiamento dei neuroni, contribuendo alla progressione della malattia.

I risultati dello studio hanno rilevato che l’accumulo di beta amiloide nel liquido cerebrospinale può avvenire fino a 14-18 anni prima della diagnosi dell’Alzheimer, seguito da proteina tau fosforilata e danno neuronale. Queste scoperte potrebbero spiegare perché i farmaci attualmente disponibili per il trattamento dell’Alzheimer non sono efficaci come previsto, in quanto la terapia potrebbe iniziare troppo tardi per fermare il deterioramento cognitivo.

Tuttavia, ci sono speranze per una diagnosi più precoce dell’Alzheimer utilizzando biomarcatori plasmatici meno invasivi, che consentirebbero di identificare pazienti a rischio in una fase più precoce della malattia. I biomarcatori potrebbero anche aiutare a identificare profili di rischio individuali e a selezionare i pazienti più adatti per la terapia anti-Alzheimer.

È importante notare che la prevenzione potrebbe evitare fino al 40% delle diagnosi di Alzheimer, secondo gli esperti. La ricerca suggerisce inoltre che esiste una correlazione tra altre condizioni come il diabete, l’insulino-resistenza e l’Alzheimer, ma anche fattori come la pressione arteriosa alta possono contribuire allo sviluppo della malattia.

In conclusione, la ricerca sulla diagnosi precoce dell’Alzheimer è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Lavorare sulla prevenzione potrebbe fare la differenza nel combattere questa malattia debilitante e offrire speranza a milioni di persone in tutto il mondo.