Aperta inchiesta a Lodi per istigazione al suicidio della ristoratrice. Minacce di morte a Lucarelli

Le indagini sull’identità dell’autore di una recensione negativa nei confronti della pizzeria Le Vignole continuano ad essere condotte dai carabinieri. L’atto di diffamazione online ha avuto come conseguenza tragica la morte della proprietaria del ristorante, Giovanna Pedretti, che è stata trovata senza vita nel fiume Lambro.

La recensione aveva scatenato una serie di accuse e insulti sui social media, con molti che accusavano Pedretti di aver inventato tutto per guadagnare visibilità per il suo locale. La polizia sta richiedendo l’aiuto di Google per ottenere ulteriori informazioni al fine di chiarire i dubbi che circondano il caso e che riguardano un possibile istigazione al suicidio.

Le indagini sono focalizzate sul tragico evento che ha avuto luogo domenica mattina, quando Pedretti avrebbe tagliato i polsi prima di gettarsi nel fiume. Come segno di rispetto per la famiglia e per evitare ulteriori pressioni mediatiche, uno striscione è stato affisso davanti al ristorante Le Vignole, invitando la stampa e la televisione a non disturbare la famiglia in questo momento difficile.

Inoltre, un secondo striscione è stato esposto in una finestra di un edificio vicino al ristorante, protestando contro il comportamento dei giornalisti nell’affrontare la vicenda.

La giornalista Selvaggia Lucarelli, coinvolta nel caso dopo aver ricevuto minacce e insulti a causa del suo coinvolgimento nella storia, ha annunciato che si trasferirà temporaneamente solo su Instagram a causa delle minacce ricevute. Lucarelli ha inoltre criticato il modo in cui i media hanno gestito la vicenda e ha difeso il suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli.

La cugina di Giovanna Pedretti ha affermato che la donna è stata “bastonata” per delle “stupidaggini” che l’hanno portata al suicidio. Le indagini sono ancora in corso per determinare le circostanze esatte della tragedia e far luce su questa terribile vicenda che ha scosso la comunità.