Apple aggiorna i MacBook Air da 13” e 15”: arriva M3

Apple ha annunciato il lancio dei nuovi MacBook Air con processore M3, suscitando l’interesse degli appassionati di tecnologia e dei fan del marchio in tutto il mondo.

I modelli da 13″ e 15″ mantengono lo stesso design elegante e funzionalità dei modelli precedenti, ma con alcune interessanti novità. Ora è possibile collegare due monitor esterni al MacBook Air, consentendo agli utenti di aumentare la propria produttività. Inoltre, il passaggio da Wi-fi 6 a Wi-fi 6e assicura una connettività ancora più veloce e affidabile.

Il processore M3 offre prestazioni simili al MacBook Pro, con nuove funzionalità come video engine compatibile AV1, GPU con ray tracing hardware e core machine learning di nuova generazione. Tuttavia, l’assenza di ventilazione attiva potrebbe limitarne le prestazioni a lungo termine, secondo alcuni esperti.

Nonostante l’utilizzo di una tecnologia più avanzata, la batteria del nuovo MacBook Air ha un’autonomia impressionante di 18 ore, in linea con i modelli precedenti. I nuovi MacBook Air sono già disponibili per l’ordine e saranno in vendita a partire dall’8 marzo, con prezzi che partono da 1.349 euro per il modello da 13″ e da 1.649 euro per il modello da 15″.

Nel frattempo, resta in gamma la versione con processore M2 da 13″ a prezzo ribassato, per coloro che desiderano un MacBook Air più accessibile senza rinunciare alle prestazioni di alto livello. Gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di mettere le mani su questi potenti e innovativi laptop, pronti a rivoluzionare il mondo del computing.