Apple si scusa per lo spot Crush dei nuovi iPad Pro: Ha mancato il bersaglio

Il nuovo spot dei nuovi iPad Pro di Apple intitolato “Crush” ha scatenato polemiche nel mondo creativo. Lo spot mostra oggetti schiacciati da una pressa idraulica, lasciando intatto solo un iPad Pro. Questa rappresentazione è stata interpretata come offensiva da molti artisti e registi di spicco, tra cui l’attore Hugh Grant che ha definito lo spot una “distruzione dell’esperienza umana”.

La critica ha spinto Apple a riconoscere di aver mancato l’obiettivo con il video promozionale. Tor Myhren, vicepresidente del marketing di Apple, ha dichiarato che la creatività è fondamentale per l’azienda e si è scusato per l’errore, promettendo di celebrare la creatività degli utenti attraverso l’iPad.

Questa ammissione rappresenta un raro passo indietro per Apple, nota per la cura della sua strategia di marketing. Il dibattito sull’IA e sul lavoro creativo è più attuale che mai, e Apple ha riconosciuto l’importanza della comunità creativa. Resta da vedere come l’azienda affronterà le polemiche e come si evolverà la sua strategia di marketing in futuro.