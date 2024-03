Arriva la cometa 12P: ecco come e dove osservarla anche in Italia

Nel marzo 2024, gli amanti dell’astronomia avranno la possibilità di assistere a uno spettacolo celeste unico nel suo genere con l’apparizione della cometa 12P/Pons-Brooks nel cielo notturno. Questa cometa appartenente alla famiglia delle comete di tipo Halley, scoperta nel lontano 1812, si avvicinerà al Sole il prossimo aprile, regalando uno spettacolo di rara bellezza visibile anche con un semplice binocolo.

L’osservazione di una cometa come la 12P/Pons-Brooks è un evento affascinante ed emozionante, grazie alla sua luminosa coda e alle immagini spettacolari che è possibile catturare. Il Virtual Telescope Project ha già iniziato a documentare l’evento, offrendo immagini di straordinaria qualità che permettono di apprezzare appieno la bellezza di questo fenomeno cosmico.

In Italia, i migliori momenti per osservare la cometa includono diverse date di marzo, con particolare attenzione al passaggio vicino alla Galassia del Mulino a Vento e alla stella Hamal. Il Virtual Telescope Project offrirà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming, permettendo a tutti gli appassionati di astronomia di partecipare a questo straordinario spettacolo.

Questa è un’occasione da non perdere per avvicinarsi all’astronomia e scoprire le meraviglie del nostro universo, sia per esperti che per curiosi. Non fatevi sfuggire l’opportunità di connettervi con l’universo e ammirare da vicino la bellezza della cometa 12P/Pons-Brooks.