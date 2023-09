Asta BOT 6 mesi del 27 settembre: Rendimento atteso e limportanza per le tue finanze personali

Mercoledì 27 settembre si terrà un’asta mensile per l’emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (BOT) della durata di 6 mesi, per un importo di 6,5 miliardi di euro. Questa emissione sarà seguita dalla scadenza di titoli semestrali per un valore di 8,5 miliardi di euro, riducendo temporaneamente la massa in circolazione. Attualmente, i titoli di stato con una durata massima di 12 mesi emessi sono pari a 123,6 miliardi di euro.

La data di regolamento è fissata per venerdì 29 settembre, coincidendo con la data formale di emissione dei BOT a 6 mesi. Gli investitori dovranno pagare i BOT che hanno prenotato. La scadenza dei BOT sarà il 28 marzo 2024, rendendo l’investimento di 181 giorni. I BOT non staccano cedole e la remunerazione per gli investitori è data dalla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di acquisto.

Si prevede che il rendimento dei BOT a 6 mesi all’asta sarà intorno al 3,90%, ai massimi dal 2012. La Banca Centrale Europea (BCE) ha recentemente alzato i tassi di riferimento al 4,50% e sui depositi bancari al 4%, suggerendo la possibilità di un’ulteriore aumento nei prossimi mesi. Tuttavia, si prevede che i tassi di interesse a breve termine si stabilizzino per qualche mese prima di iniziare a scendere all’inizio del 2024.

Dopo la scadenza dei BOT a 6 mesi emessi di recente, si prevede che i rendimenti dei titoli di stato italiani inizieranno a scendere, creando opportunità per un guadagno attraverso l’acquisto di bond più lunghi. Gli investitori possono ottenere un rendimento elevato per soli sei mesi di investimento e poi utilizzare il capitale per acquistare bond più lunghi con una tendenza di aumento dei prezzi.

Queste condizioni offrono un’opportunità interessante per gli investitori nel mercato dei titoli di stato italiani. I rendimenti elevati dei BOT a 6 mesi combinati con la prospettiva di futuri guadagni attraverso l’acquisto di bond più lunghi rendono il mercato italiano dei titoli di stato una scelta attraente. Gli investitori possono approfittare di questa situazione per massimizzare i loro guadagni e ottenere un ritorno sicuro sul loro investimento.