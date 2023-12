Atalanta-Milan, Pioli: Leao ci sarà? Lo valutiamo dopo lallenamento – Calcio spagnolo

Il Milan cerca la terza vittoria consecutiva a Bergamo dopo i successi contro la Fiorentina e il Frosinone. La partita si giocherà sabato alle 18 al Gewiss Stadium. L’Atalanta, in difficoltà di risultati, cerca una svolta. Tuttavia, ci sono insidie per i rossoneri che si giocheranno tutto mercoledì in Champions League contro il Newcastle.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha dichiarato che è importante trovare continuità di risultati in campionato e che l’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro squadre, ma vogliono fare di più.

Pioli ritiene che l’Atalanta lotterà per un posto tra le prime quattro squadre e ha elogiato il lavoro del suo allenatore Gian Piero Gasperini, definendo la squadra di Bergamo completa, intensa e organizzata. Ha anche sottolineato l’importanza dell’allenamento di oggi per Rafael Leao e ha parlato del giovane Charles De Ketelaere, affermando che l’anno scorso gli è servito per imparare certe situazioni e che sarà importante prestare attenzione a lui.

Pioli ha affermato che la squadra è concentrata sull’Atalanta e affronteranno la partita con le proprie qualità. Ha inoltre parlato della presenza di Olivier Giroud e Ismael Bennacer, affermando che più giocatori hanno a disposizione, meglio è, e che Bennacer ha bisogno ancora di tempo, ma sarà importante per la squadra.

L’allenatore del Milan ha elogiato la coerenza tattica di Gasperini e ha commentato il valore di Luka Jovic, dicendo che se raggiunge la giusta mentalità, darà un grosso contributo alla squadra. Ha inoltre sottolineato che le difficoltà nel non avere tutti i giocatori a disposizione possono essere un’opportunità per dimostrare il valore della squadra.

Pioli ha parlato anche dei calci piazzati, dicendo che la squadra può fare meglio e che migliore in questo ambito è un obiettivo. Ha concluso dicendo di non sentirsi né un eroe né una vittima, ma solo un allenatore che deve dare il massimo alla guida della squadra.

Infine, ha parlato delle possibilità di far giocare Samuel Okafor e Ismael Bennacer, affermando che Okafor non giocherà domani ma il suo ritorno è vicino, mentre la presenza di Bennacer dipenderà dal tipo di partita che si vorrà giocare.

Pioli ha ribadito che l’obiettivo chiaro del Milan è essere competitivi sia in campionato che in Europa e che il calcio italiano può reggere entrambe le competizioni. Ha anche commentato sulla possibilità di far giocare insieme Teun Koopmeiners e Ismael Bennacer, dicendo che far giocare insieme due giocatori intelligenti non è mai un problema.

Infine, ha parlato delle alternative difensive di Theo Hernandez e di come fermare De Ketelaere, affermando che conoscono già le sue capacità offensive.