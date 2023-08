Aumento degli stipendi dei dipendenti nel 2024 con la riforma fiscale del governo Meloni

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato una riforma fiscale che potrebbe entrare in vigore nel 2024, portando modifiche all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). L’obiettivo a lungo termine di questa riforma è quello di introdurre una flat tax, ossia un’imposta unica per tutti i contribuenti.

Attualmente, l’Irpef è suddivisa in quattro scaglioni con aliquote del 23%, 25%, 35% e 43% in base al reddito del contribuente. Secondo le nuove proposte, si stanno valutando diverse possibilità, come estendere il primo scaglione fino a 28mila euro e aumentare l’aliquota del secondo scaglione al 33%. Questo porterebbe a una riduzione dell’imposta per diverse fasce di reddito.

Ad esempio, una persona che guadagna 20mila euro potrebbe risparmiare circa 100 euro, mentre chi guadagna più di 50mila euro potrebbe risparmiare fino a 700 euro. Allo stesso tempo, si sta considerando un taglio delle tasse sulla tredicesima e una diminuzione della tassazione su straordinari e premi di produttività.

La riforma fiscale prevede anche aiuti per le famiglie con persone disabili e misure per incentivare il possesso di una casa o lavori di efficientamento energetico. Tuttavia, il governo ha l’intenzione di ridurre le esenzioni e le spese deducibili, che oggi costano circa 160 miliardi di euro all’anno.

Nonostante ciò, non è ancora chiaro quali tagli verranno effettuati e questo potrebbe comportare alcune riduzioni delle deduzioni per evitare che alcuni lavoratori risparmino sull’Irpef ma debbano pagare di più a causa dei minori vantaggi fiscali. Settori come la salute, l’istruzione, la previdenza complementare, l’efficientamento energetico e i beni culturali potrebbero essere tutelati da tagli significativi.