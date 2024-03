Bonus psicologo, da oggi domande all’Inps: sostegno fino a 1.500 euro. Ecco come fare richiesta

Dal 18 marzo al 31 maggio 2024 sarà possibile richiedere il bonus psicologo all’Inps, un sostegno economico che può arrivare fino a 1500 euro. Questo contributo è stato introdotto per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia durante la pandemia e la crisi economica correlata.

Il bonus psicologo è stato reso strutturale dalla legge di Bilancio 2023, che ha stanziato un budget di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro annui a partire dal 2024. L’Inps ha già fornito le indicazioni operative per poter usufruire di questo incentivo già dal 2023.

Per poter accedere al bonus, è necessario presentare la domanda online o tramite il Contact Center Integrato. L’importo del contributo varia in base all’Isee del richiedente, con un massimo di 1500 euro per persona.

Al termine del periodo di presentazione delle domande, verranno stilate delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio, prendendo in considerazione sia l’Isee più basso che l’ordine cronologico delle domande presentate.

Questa è un’opportunità importante per coloro che necessitano di sostegno psicologico in un momento così difficile come quello attuale, quindi è consigliabile informarsi e presentare la propria domanda per poter beneficiare di questo contributo.