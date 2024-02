Cagliari-Napoli 1-1, la difesa delude: male Rrahmani, malissimo Juan Jesus

Il Napoli deluso da Luvumbo nel pareggio dell’ultimo minuto

Nel match contro il Luvumbo, il Napoli ha visto sfumare la vittoria a causa di un gol del pareggio arrivato sul gong. La rete è stata possibile grazie a un errore clamoroso del difensore Juan Jesus, che ha commesso un errore imperdonabile diventando il “brutto addormentato” dell’area di rigore. I difensori partenopei sono stati messi in difficoltà dalla prestazione deludente, compromettendo la possibilità di una rimonta in classifica per un posto in Champions.

La difesa del Napoli sembra essere il punto debole della squadra, con errori determinanti che stanno mettendo a rischio l’intera stagione. Il trainer Calzona si trova ora nella difficile posizione di dover trovare una soluzione per risollevare la squadra, specialmente in vista della prossima partita. L’assenza di Di Lorenzo e le prestazioni inadeguate di Mazzocchi e Olivera stanno pesando sulle spalle della difesa napoletana, che dovrà fare fronte a una serie di sfide sempre più complicate.

Il Napoli si trova ora a lottare per mantenere la propria faccia in una stagione che sembra mettere alla prova la tenacia della squadra. Sarà fondamentale che il club partenopeo riesca a superare questa difficile fase e a ritrovare la solidità difensiva che ha caratterizzato le stagioni passate.