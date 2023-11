Calcio spagnolo

Siamo alle porte di Gaza City, afferma il generale Itzik Cohen dell’esercito israeliano. Il generale Itzik Cohen dell’esercito israeliano ha dichiarato che siamo alle porte di Gaza City. Questa affermazione arriva in seguito ai recenti eventi drammatici che hanno avuto luogo nella Striscia di Gaza.

Il bombardamento del campo profughi di Jabalia ha causato decine di morti, denuncia Martin Griffiths dell’Onu. Martin Griffiths, rappresentante delle Nazioni Unite, ha denunciato che il bombardamento del campo profughi di Jabalia ha causato decine di morti. Questo attacco è stato fermamente condannato dall’Onu, che ha espresso gravi preoccupazioni per le vittime civili.

Le Nazioni Unite considerano gli attacchi sproporzionati come potenziali crimini di guerra. Le Nazioni Unite considerano gli attacchi sproporzionati che si verificano nella Striscia di Gaza come potenziali crimini di guerra. Questa posizione è stata espressa come una forte condanna degli attacchi che hanno causato la morte di numerose persone innocenti.

Hamas afferma che l’attentato del 7 ottobre è una reazione alle politiche del governo Netanyahu. Hamas ha affermato che l’attentato del 7 ottobre in Gaza è una reazione alle politiche del governo Netanyahu. Questa organizzazione ha sostenuto che le sue azioni sono state provocate dalla mancanza di progressi nelle negoziazioni di pace e dalle politiche israeliane che considerano aggressive.

Quattro italiani cooperanti volontari di Ong internazionali sono usciti dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Quattro italiani cooperanti volontari, appartenenti a diverse organizzazioni non governative internazionali, sono riusciti ad uscire dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Questa notizia dà speranza e un senso di sollievo per la loro sicurezza e incolumità.

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conferma che un primo gruppo di italiani ha lasciato Gaza. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che un primo gruppo di italiani ha lasciato Gaza. Questa notizia è stata accolta con sollievo, poiché la situazione in Striscia di Gaza è diventata estremamente pericolosa negli ultimi giorni.

Il Papa afferma in un’intervista al Tg1 che ogni guerra è una sconfitta e che due popoli devono vivere insieme. Durante un’intervista con il Tg1, il Papa ha dichiarato che ogni guerra rappresenta una sconfitta per l’umanità. Ha sottolineato l’importanza di superare le divisioni e di permettere a due popoli di vivere insieme in pace e armonia.

L’antisemitismo persiste in Europa, come dimostra l’imbrattamento di due pietre d’inciampo a Roma. L’antisemitismo continua a persistere in Europa come dimostrato dall’imbrattamento di due pietre d’inciampo a Roma. Questo attacco antisemita ha generato indignazione e preoccupazione per la crescente intolleranza e odio razziale presenti nella società europea.