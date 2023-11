Il nuovo pacchetto dell’Hypermotard 698 Mono, moto di casa Ducati, si basa sulla piattaforma inerziale Bosch a sei assi, offrendo così prestazioni all’avanguardia nel mondo delle due ruote. Questo pacchetto include una serie di funzionalità tra cui l’ABS Cornering, il Ducati Wheelie Control, il Engine Brake Control, il Ducati Traction Control, il Ducati Power Launch e il Ducati Quick Shift.

Una delle caratteristiche principali dell’Hypermotard 698 Mono è la possibilità di scegliere tra quattro riding mode: Sport, Road, Urban e Wet. Questi livelli di personalizzazione sono completamente modificabili dal pilota, in modo da adattare la moto alle proprie preferenze e alle diverse condizioni stradali.

La strumentazione della moto si presenta con un moderno display LCD da 3,8 pollici, che fornisce al pilota tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e intuitivo.

Ma le novità non finiscono qui. Questa è infatti la prima moto Ducati ad offrire quattro livelli di ABS, due dei quali integrano la funzionalità Slide-by-Brake, particolarmente utile per gli ingressi in curva in derapata. Inoltre, l’Hypermotard 698 Mono presenta anche quattro livelli di Wheelie Control per garantire una guida ancora più sicura e stabile.

Per coloro che vogliono spingere ancora di più le prestazioni della loro moto, è disponibile come accessorio il software Ducati Performance per il Ducati Wheelie Control. Tuttavia, per attivarlo, è necessario installare lo scarico Termignoni Ducati Performance, che non è omologato per l’uso stradale.

Il software offre anche la funzionalità Wheelie Assist, utile per assistere il pilota nell’esecuzione di impennate prolungate, rendendo l’esperienza di guida ancora più avvincente e adrenalinica.

In conclusione, l’Hypermotard 698 Mono rappresenta il top di gamma delle due ruote Ducati, offrendo tecnologie innovative e una guida sicura e divertente. Non resta che provarla per scoprire tutte le sue potenzialità sulle strade del calcio spagnolo.