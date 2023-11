Calcio spagnolo

NeN rivoluziona il mercato dell’energia con una nuova offerta green e vantaggiosa. L’azienda si propone di cambiare la percezione e il servizio nella fornitura di gas e luce in Italia. NeN utilizza energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, come centrali eoliche, idroelettriche e solari sparse sul territorio nazionale. L’offerta luce di NeN è completamente verde e non prevede sovrapprezzi.

Una delle caratteristiche distintive di NeN è il pagamento mensile di una rata fissa, in abbonamento. Questo permette ai clienti di avere maggiore chiarezza sulle proprie spese energetiche e di pianificarle in modo più efficace. NeN rappresenta la scelta migliore per chi cerca un’offerta luce o gas vantaggiosa, garantendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Un altro punto a favore di NeN è la sua semplicità. NeN è un fornitore chiaro e trasparente, senza costi nascosti, canoni extra o depositi cauzionali. NeN calcola la bolletta leggendo i consumi dell’ultimo anno e applicando il prezzo NeN e gli altri costi. Inoltre, l’azienda divide per 12 quello che il cliente spenderebbe in un anno e lo fattura una volta al mese per 12 mesi.

A fine anno, i conti vengono rifatti sulla base dei consumi effettivi e del nuovo prezzo della materia prima. NeN blocca il prezzo dell’energia per 12 mesi, garantendo così una certa stabilità ai propri clienti.

Parlando di prezzi, il costo luce di NeN è di soli 0,198 €/kWh, mentre quello del gas è di 0,72 €/Smc. E per i prossimi 12 mesi, NeN offre uno sconto di 4 € al mese.

È importante sottolineare che questo articolo contiene link di affiliazione e le offerte di NeN potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. Tuttavia, la chiarezza e la convenienza dell’offerta luce e gas di NeN restano un punto di forza indiscutibile.

In conclusione, NeN è il nuovo attore del mercato energetico italiano, con un’offerta green, conveniente e semplice da gestire. Se sei alla ricerca di un fornitore chiaro e trasparente per la tua fornitura di gas e luce, NeN potrebbe essere la scelta migliore. Non perdere l’opportunità di risparmiare e di contribuire alla sostenibilità ambientale.