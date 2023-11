Calcio spagnolo

Il PlayStation Store ha lanciato oggi le promozioni “PlayStation Indies”, dedicate alle produzioni indipendenti. I giocatori avranno la possibilità di scegliere tra oltre un migliaio di giochi e DLC per PS5 e PS4, disponibili a prezzi molto interessanti. Queste promozioni saranno valide fino al 30 novembre 2023, anticipando gli sconti del Black Friday del PlayStation Store, che inizieranno il 17 novembre. Gli sconti includeranno esclusive PlayStation e giochi di terze parti tripla A. Tra i giochi in saldo, spicca l’avventura di pesca horror Dredge, con uno sconto del 25% al prezzo di 18,74 euro. Per gli amanti dei city builder, l’edizione premium di Cities: Skylines sarà scontata del 75% a soli 17,49 euro. Inoltre, gli appassionati dei film di Bud Spencer e Terence Hill potranno acquistare il beat ‘em up Slaps and Beans con uno sconto dell’80% a soli 3,99 euro. Infine, i fan delle avventure grafiche potranno completare la loro raccolta con Return to Monkey Island, disponibile con uno sconto del 40% al prezzo di 14,99 euro. Non perdete l’occasione di beneficiare di questi sconti e ampliare la vostra libreria di giochi su PlayStation!

“Prone to fits of apathy. Devoted music geek. Troublemaker. Typical analyst. Alcohol practitioner. Food junkie. Passionate tv fan. Web expert.” READ LIA che riconosce la password dal suono: attenzione a digitarle in pubblico