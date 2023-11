Calcio spagnolo

Le trattative per il rilascio dei 240 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso sono in corso. Una fonte anonima ha rivelato che un accordo sarebbe imminente e prevederebbe il rilascio di 50 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Hamas ha richiesto una tregua di cinque giorni, mentre Israele sembra disposto a concedere al massimo tre giorni. Inoltre, viene richiesto il rilascio di donne e minori palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Al momento non ci sono conferme sui numeri esatti degli ostaggi coinvolti, tuttavia un rappresentante di Hamas ha affermato che il Qatar sta trattando per il rilascio di 200 donne e minori palestinesi. Secondo Hamas, Israele sta ritardando il rilascio dei detenuti per continuare la sua aggressione. Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che non ci sarà luogo a Gaza che le forze israeliane non raggiungeranno e che la guerra non si fermerà fino alla completa distruzione di Hamas. La possibile tregua sarebbe volta a alleviare le sofferenze dei civili nella Striscia di Gaza e delle famiglie israeliane. Le ricerche per individuare i nascondigli dei rapiti sono in corso, tuttavia finora non sono stati ottenuti risultati significativi. Le diplomazie internazionali, tra cui il presidente Biden e il cancelliere Scholtz, si sono pronunciate a favore di una tregua e del rilascio dei sequestrati.

