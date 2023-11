Calcio spagnolo

Le Borse europee hanno chiuso la settimana in positivo grazie all’azione delle banche centrali che hanno frenato il rialzo dei tassi. Il Ftse Mib di Milano ha registrato un aumento del 3,5%, mentre Francoforte ha segnato un +4,5%. Settori come l’auto (+4,3%), le banche (+4%) e le costruzioni (+3,9%) hanno mostrato performance positive. Il settore dell’oil & gas ha registrato un progresso dello 0,3%. Tra i vari titoli, i maggiori incrementi sono stati registrati dalle banche (+4,8%) e dalle utility (+4,5%). Sul Ftse Mib, Mps (+13,7%), Erg (+10,6%) e A2A (+8,8%) hanno ottenuto le migliori performance. I peggiori titoli sono stati Tenaris (-2,6%), Campari (-2,5%) e Leonardo (-1,4%). Inoltre, l’euro ha registrato un aumento dell’1,8% rispetto al dollaro.

A Wall Street, il Dow Jones ha chiuso in leggero rialzo dello 0,01%, il Nasdaq dello 0,08% e lo S&P 500 dello 0,13%. Negli Stati Uniti, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate mentre i prezzi all’importazione sono diminuiti. Tuttavia, un aumento dei tassi d’interesse è improbabile nelle prossime riunioni.

Un’altra notizia importante riguarda il titolo di Gap che è salito del 20% dopo una trimestrale positiva. Al contrario, Walmart è rimasto stabile nonostante una trimestrale sopra le aspettative a causa di un outlook cauto sulle spese dei consumatori per le festività natalizie.

