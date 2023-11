Calcio spagnolo

Un cargo israeliano appartenente alla società Eastern Pacific Shipping è stato colpito da un drone mentre si trovava nell’Oceano Indiano. L’attacco non è stato ancora rivendicato, ma ricorda episodi precedenti attribuiti all’Iran e ai guerriglieri yemeniti Houti. Questo tipo di incursioni, effettuate con l’uso di droni senza pilota, ricorda altri attacchi subiti da navi israeliane in passato.

Recentemente, gli Houti hanno sequestrato un cargo utilizzando un elicottero e battelli veloci, come parte della loro campagna in sostegno ai palestinesi. Questa strategia fa parte dell’azione dell’Asse della resistenza, un grande arco di fazioni sciite attive nella regione. È importante sottolineare che queste azioni nel campo marittimo sono iniziate molto prima della crisi nella Striscia di Gaza e non sono direttamente legate alla questione palestinese.

Nel Golfo di Oman, le petroliere sono state coinvolte in eventi legati alla rivalità tra l’Iran e le monarchie sunnite. Si ritiene che Teheran abbia utilizzato le installazioni di Chabahar e l’isola di Qeshm come basi di lancio per i droni. È importante sottolineare che la situazione è in continua evoluzione e le milizie agiscono in base alle necessità e ai momenti.

Questo attacco al cargo israeliano dimostra che la questione delle azioni militari nel campo marittimo continua ad essere motivo di preoccupazione nella regione dell’Oceano Indiano. Si tratta di un evento che richiama l’attenzione sulla crescente tensione tra diverse fazioni e sottolinea l’importanza di mantenere la sicurezza e la stabilità in quest’area strategica.