Calcio spagnolo

Prezzo scontato per le bici elettriche F.lli Schiano durante il Black Friday

Per tutti gli appassionati del ciclismo, arriva una grande opportunità di acquisto! Durante il Black Friday, la rinomata casa produttrice di biciclette F.lli Schiano propone uno sconto imperdibile sui suoi modelli di bici elettriche.

La gamma di modelli disponibili soddisfa le diverse esigenze dei ciclisti, dai modelli adatti alla città, alle mountain bike e al trekking, con leggere differenze tra di loro. Tutte le bici sono dotate di un solido telaio in alluminio, con la possibilità di regolare il manubrio per garantire una guida comoda e adatta a ogni tipo di percorso.

Un altro vantaggio offerto da F.lli Schiano è la consegna quasi completamente assemblata e i tempi rapidi, grazie all’utilizzo del servizio Amazon. Questo significa che l’utente riceverà la bici pronta all’uso e potrà iniziare le sue avventure ciclistiche senza doversi preoccupare di montaggi complicati e lunghi tempi di attesa.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche di queste bici elettriche? Tutti i modelli sono dotati di un potente motore anteriore da 250 W e 40 Nm, che garantisce una pedalata assistita e fluida. I freni V-Brake e le luci LED garantiscono una maggiore sicurezza sui percorsi, mentre i 5 livelli di assistenza e la velocità massima di 25 km/h permettono di personalizzare l’esperienza di guida in base alle esigenze del ciclista.

Ma la vera innovazione risiede nella batteria. Tutti i modelli sono dotati di una batteria agli ioni di litio con una capacità di 36V, 13Ah e 468Wh. Questo permette di percorrere fino a 100 km in modalità ECO, garantendo un’autonomia eccezionale e adatta alle lunghe distanze. Inoltre, il cambio Shimano a 7 velocità assicura una gestione semplice e precisa della trasmissione, adattandosi a qualsiasi tipo di terreno.

Ma non è finita qui! Oltre a tutte queste caratteristiche tecniche, l’acquisto di una bici elettrica F.lli Schiano include anche una serie di accessori, come cavalletto, sella comoda, campanello, parafanghi e paracatena. Questo significa che il ciclista avrà tutto il necessario per godersi le sue pedalate in totale comodità e sicurezza.

Quest’offerta è davvero imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo. Approfittate dello sconto durante il Black Friday e scoprite l’affidabilità e l’efficienza delle biciclette elettriche F.lli Schiano. Non perdete l’occasione di vivere esperienze ciclistiche indimenticabili!