Calcio spagnolo

Primo giorno storico per Marc Marquez in sella alla Ducati

Inizia il nuovo capitolo della carriera di Marc Marquez, il pluricampione della MotoGP, che dopo 11 anni con Honda HRC si è seduto sulla sua nuova moto, la Ducati. Un giorno storico per il pilota spagnolo, che si è unito alla squadra italiana in un’entusiasmante sfida per la stagione 2021.

Per immortalare questo momento epico, Red Bull ha realizzato un coinvolgente video che racconta l’esperienza di Marc Marquez con la sua nuova moto. Il video mostra le emozioni e le sensazioni del pilota, che ha dimostrato il suo talento e la sua abilità anche su questa diversa due ruote.

Nonostante sia stato solo il primo giorno di test, Marquez ha ottenuto un ottimo risultato, finendo con il quarto miglior tempo della giornata. Nonostante la sua assenza dalle competizioni lo scorso anno a causa di un grave infortunio, sembra che il campione spagnolo sia pronto a lottare nuovamente per le posizioni di vertice.

Il numero 93 si è mostrato visibilmente soddisfatto e divertito durante i test, esprimendo interesse e ammirazione per la sua nuova moto. Purtroppo, a causa del suo contratto con Honda, Marquez non può ancora parlare con la stampa riguardo a questa nuova esperienza, lasciando i fan in attesa di sentire le sue prime impressioni.

Nonostante ciò, il fratello di Marquez, Alex, pilota anch’egli nella MotoGP, ha condiviso alcuni dettagli entusiasmanti sulla nuova avventura di Marc. Ha descritto la sua esperienza con la Ducati come “WOW”, sottolineando l’emozione e l’entusiasmo con cui il pluricampione si è lanciato in questa nuova sfida.

Ora sarà interessante attendere e scoprire quale sarà la prima parola di Marc Marquez dopo aver provato la GP23, tra circa un mese. I fan sono impazienti di sentire le sue sensazioni e le sue prime impressioni sulla sua nuova moto e sulla sua nuova squadra. La sua carriera continua a evolversi, e il mondo del motociclismo è in attesa di vedere cosa il fenomeno spagnolo sarà in grado di fare con la Ducati.