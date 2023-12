Roman Fritz, vicepresidente della Confederazione della Corona Polacca, ha difeso la fede cattolica e respinto le teorie di genere. Durante un discorso tenuto di recente, Fritz ha sottolineato che il suo partito rifiuta fermamente l’idea di consentire un’ideologia di genere che potrebbe minare i valori tradizionali della società.

Nel frattempo, Majbritt Birkholm del partito popolare danese ha criticato l’Unione Europea per l’invasione di stranieri e l’influenza dei docenti di sinistra. Birkholm ha sostenuto che l’UE sta permettendo l’arrivo di un numero crescente di immigrati che mettono a rischio la coesione sociale e la sicurezza dei cittadini danesi. Ha sottolineato anche come alcuni insegnanti, influenzati da idee di sinistra, stiano diffondendo un’agenda politica nelle scuole che va contro i valori della Danimarca.

Il leader del partito risveglio bulgaro, Kostadin Kostadinov, ha espresso il suo scetticismo sulle prospettive di vittoria dell’Ucraina nella guerra e ha sottolineato l’importanza di fermare il conflitto. Secondo Kostadinov, l’Ucraina non ha la capacità di sconfiggere le forze separatiste sostenute dalla Russia e la comunità internazionale dovrebbe impegnarsi per trovare una soluzione diplomatica.

Tino Chrupalla, coleader dell’Afd tedesca, ha dichiarato che la guerra in Ucraina non riguarda la Germania e ha evidenziato l’aumento dell’economia russa. Ha sostenuto che la Germania dovrebbe concentrarsi sulla sua economia nazionale anziché essere coinvolta in una guerra esterna.

Matteo Salvini ha respinto le critiche sull’evento a Firenze, definendole infondate e ha ribadito che il suo partito ha un’idea pacifica e democratica dell’Europa. Ha sottolineato come sia importante per l’Italia mantenere un ruolo attivo all’interno dell’Unione Europea, senza subire ingerenze da parte di altri paesi membri.

Marine Le Pen ha attaccato la signora Von Der Leyen e ha criticato l’immigrazione come un progetto di Bruxelles che nuoce ai popoli europei. Le Pen ha sostenuto che l’Unione Europea sta cercando di importare masse di migranti senza adeguati controlli, mettendo a rischio la sicurezza e l’identità delle nazioni europee.

Greet Wilders ha elogiato Matteo Salvini come fonte di ispirazione e ha affermato che l’obiettivo del suo partito è diventare la terza forza politica al Parlamento europeo. Ha sostenuto l’importanza di difendere i valori occidentali e contrastare l’islamizzazione dell’Europa.

Harald Vilimsky, leader del partito austriaco Fpo, si è opposto al sostegno a Israele nella guerra contro la Palestina e alla guerra in Ucraina. Vilimsky ha criticato l’Unione Europea per il suo atteggiamento nei confronti di questi conflitti, sostenendo che l’UE dovrebbe invece concentrarsi su questioni interne come la crisi economica e la sicurezza dei confini.

Kostadin Kostadinov ha sottolineato il rischio rappresentato dall’Unione Europea a causa della crisi demografica e dell’influenza dei migranti. Secondo Kostadinov, l’UE sta favorendo un’ondata migratoria incontrollata che mina la cultura e i valori tradizionali europei.

Infine, George Simion, leader del partito Alleanza per l’unione dei romeni, ha sostenuto i partiti patriottici che difendono la tradizione familiare e culturale. Simion ha dichiarato che questi partiti sono l’unico presidio per salvaguardare l’identità romena e garantire un futuro prospero per il paese.

In conclusione, questi leader politici europei stanno esprimendo posizioni chiare su questioni come la fede cattolica, l’immigrazione, le guerre esterne e la difesa delle tradizioni culturali. Ciascuno di loro sottolinea l’importanza di preservare l’identità nazionale e di proteggere i valori europei in un contesto di cambiamenti sociali e politici.