Calcio spagnolo

“L’annuncio del successore di GTA V di Rockstar Games lascia il segno nel mondo dei videogiochi e delle interazioni sociali. Nonostante il nome del nuovo gioco non sia ancora stato rivelato, l’annuncio della data di uscita del trailer ha letteralmente scatenato una tempesta mediatica. Numerosi altri giochi hanno prontamente omaggiato e copiato questo post virale. Ma c’è di più: il tweet dell’annuncio ha battuto il record di interazioni e mi piace nella storia di Twitter, con oltre 1,8 milioni di mi piace. Un risultato che ha superato il precedente record appartenente all’annuncio del trailer del tanto atteso GTA 6. Proprio quest’ultimo titolo ha conquistato le prime 5 posizioni nella classifica dei tweet più popolari di sempre nel mondo dei videogiochi. Nonostante la mancanza ancora di immagini ufficiali, GTA 6 promette di essere un autentico “mostro” del mercato dei videogiochi. Il prossimo trailer, in programma per il 5 dicembre, sembra destinato a battere ogni record precedentemente stabilito.”

