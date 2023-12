Calcio spagnolo

“Gianpiero Strisciuglio, CEO of Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), traveled incognito on the Frecciarossa train that collided with a regional train in the territory of Faenza.

– Strisciuglio chose to travel by train like any other passenger and continued the journey to Venice with the other passengers after the accident.

– His presence on board was reported by a chat among the train drivers, but Strisciuglio denies the accusation of influencing the emergency intervention.

– Trenitalia denied the hypotheses of Strisciuglio’s involvement, stating that the Frecciarossa train driver was not aware of his presence.

– Investigators have seized the “black box” of the two trains to investigate the dynamics of the accident.

– According to Trenitalia, the Frecciarossa train would have rolled back due to inertia and collided with the regional train standing at a red signal.

– It will be the task of the experts to determine the causes of the collision.”

“Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), ha viaggiato incognito sul Frecciarossa che si è scontrato con un Regionale nel territorio di Faenza.

– Strisciuglio ha scelto di viaggiare in treno come un passeggero qualunque e ha proseguito il viaggio fino a Venezia insieme agli altri passeggeri dopo l’incidente.

– La sua presenza a bordo è stata segnalata da una chat dei macchinisti, ma Strisciuglio nega l’accusa di aver influenzato l’intervento sulla situazione di emergenza.

– Trenitalia ha smentito le ipotesi di coinvolgimento di Strisciuglio, affermando che il macchinista del Frecciarossa non era a conoscenza della sua presenza.

– Gli inquirenti hanno sequestrato la “scatola nera” dei due treni per indagare sulla dinamica dell’incidente.

– Secondo Trenitalia, il Frecciarossa avrebbe arretrato per inerzia fino a scontrarsi con il Regionale fermo a un semaforo rosso.

– Sarà compito dei periti stabilire le cause dell’urto.”