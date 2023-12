Calcio spagnolo

Le opposizioni francesi hanno respinto il progetto di legge sull’immigrazione del presidente Emmanuel Macron e della sua maggioranza presidentiale. Questa decisione ha causato una crisi politica che ha portato alle dimissioni del ministro dell’Interno Gérald Darmanin, le quali però sono state respinte da Macron. Il governo francese ha intenzione di convocare una commissione mista paritaria al fine di trovare un compromesso sul pacchetto immigrazione. Marine Le Pen, del Rassemblement National (Rn), ha elogiato la bocciatura del pacchetto come un duro colpo per il governo. L’Assemblée Nationale ha adottato una mozione contraria alla legge sull’immigrazione, con il supporto di diverse opposizioni. La mozione ha interrotto l’esame del testo legislativo prima di poter analizzare gli articoli principali. In Francia ci sono preoccupazioni riguardo all’immigrazione extra-europea, soprattutto a seguito di recenti attentati jihadisti. Il governo di Macron aveva promesso di semplificare le procedure di regolarizzazione per i lavoratori migranti, ma questa politica non ha convinto neanche le opposizioni moderate. Il governo sta cercando una soluzione e diverse organizzazioni non governative chiedono il ritiro definitivo del progetto di legge.

