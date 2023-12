Calcio spagnolo

Tragedia a Milano: ereditiera trovata morta nel suo appartamento

Milano – Fiorenza Rancilio, 73 anni, ereditiera della famiglia italo-svizzera di immobiliaristi, è stata trovata morta nel suo appartamento a Milano. Il corpo della donna, rinvenuto da una domestica, era avvolto in una coperta e coperto da asciugamani, presentava una profonda ferita alla testa. Un’immagine straziante che indica un tragico evento avvenuto in quella che fino a ieri era una tranquilla dimora.

All’arrivo dei soccorsi, il figlio trentacinquenne, Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, si trovava nel salotto della casa in stato catatonico, incapace di parlare. Attualmente, viene ricoverato in ospedale in uno stato di confusione mentale e sarà presto fermato dalle autorità per omicidio volontario.

Il figlio, infatti, era in cura per patologie psichiatriche e aveva bisogno di assumere psicofarmaci. L’appartamento, al momento della scoperta della tragedia, era completamente pieno di medicinali e l’uomo aveva già trascorso dei periodi in ospedale per cure specializzate.

La domestica che ha fatto la tragica scoperta ha subito avvertito le autorità quando ha avuto difficoltà ad entrare in casa. Infatti, Fiorenza era scomparsa da diversi giorni e non rispondeva al telefono, suscitando preoccupazione tra i familiari e il personale domestico.

La scena dell’omicidio non presentava segni di effrazione, il che ha lasciato molti interrogativi aperti. Gli inquirenti stanno cercando di individuare l’oggetto utilizzato per uccidere la signora, esaminando attentamente ogni oggetto di rilevanza presente in casa.

Inoltre, è attualmente in corso un’indagine sulla documentazione medica del figlio, al fine di comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Il pm prenderà dei provvedimenti formali nei confronti del figlio dopo aver effettuato l’autopsia sul corpo della madre.

Gli appartamenti coinvolti nella vicenda sono stati posti sotto sequestro e gli investigatori stanno perseguendo ogni pista possibile per far luce su questa drammatica vicenda.

I vicini di casa della famiglia Rancilio si sono dimostrati scioccati dalla notizia, asserendo di non aver mai sentito urla o litigi provenire dall’appartamento della vittima. Fiorenza Rancilio era figlia di Gervaso Rancilio, un imprenditore che negli anni ’70 aveva costruito interi quartieri nell’hinterland milanese. La famiglia era già stata colpita da una tragedia nel 1978, quando il fratello di Fiorenza, Alfredo, fu rapito e ucciso.

La morte di questa donna, rinomata nell’ambiente degli immobiliaristi, ha gettato ombre di mistero su questa tranquilla zona di Milano. Saranno necessarie ulteriori indagini per scoprire la verità dietro questo evento sconvolgente.