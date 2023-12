Calcio spagnolo

Title: La leader di Fratelli d’Italia soddisfatta dei progressi dell’UE: i punti salienti del Consiglio europeo

La Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha espresso soddisfazione per i progressi raggiunti durante il Consiglio europeo riguardo all’allargamento dell’Unione Europea, con particolare attenzione alla situazione della Bosnia Erzegovina, di cui l’Italia è stata molto coinvolta nelle trattative.

Nonostante l’assenza di un accordo definitivo sulla revisione del bilancio e sul Patto di stabilità, il tema del Patto non è stato affrontato direttamente durante il summit di Bruxelles, ma sono state avviate discussioni in merito.

Meloni, pur non essendo entusiasta per la mancanza di una soluzione sulla revisione del bilancio pluriennale, si mostra ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo nel prossimo Consiglio europeo.

La proposta di compromesso riguardante la revisione di medio termine dell’MFF 2021-2027 prevede un importo di 9,6 miliardi di euro per la gestione delle migrazioni e il sostegno esterno e 1,5 miliardi di euro per il programma Step (Strategic Technologies for Europe Platform). Questi dati sono stati accolti positivamente dall’Italia.

Sul fronte del Patto di stabilità, non è stata effettuata una discussione diretta durante il Consiglio, ma sono emerse posizioni divergenti che verranno affrontate durante l’Ecofin del 20 dicembre.

Meloni ribadisce l’importanza di ottenere un Patto di stabilità che garantisca una gestione seria senza penalizzare l’Italia. L’obiettivo non è quello di ottenere finanziamenti senza motivo, ma di garantire gli investimenti necessari.

All’interno dell’Unione Europea, la Germania e i paesi frugali, come l’Olanda, si schierano a favore di una politica di rigore, mentre la Francia si allea con l’Italia per una posizione più flessibile.

La leader di Fratelli d’Italia esclude uno scambio tra la ratifica del Mes da parte dell’Italia e l’approvazione dell’Europa alla flessibilità richiesta da Roma, sostenendo che nessun ricatto è mai stato posto sul tavolo.

Meloni ha svolto un ruolo di mediatore con Orbán riguardo all’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE. Orbán ha deciso di ritirare il suo veto, consentendo agli altri 26 paesi di approvare il processo di avvicinamento dell’Ucraina all’Europa.

Orbán sta cercando una nuova famiglia politica europea dopo essere stato allontanato dal PPE. Potrebbe trovare un’accoglienza favorevole nel gruppo ECR, di cui Meloni è presidente, a condizione che allenti la sua posizione filo-Putin.

Durante il vertice di Bruxelles, si è parlato anche della guerra in Medio Oriente, ma alla fine i leader hanno deciso di ribadire le conclusioni precedenti per evitare divergenze che avrebbero reso difficile il lavoro. L’UE si impegna a condannare gli attacchi di Hamas e a lavorare per una soluzione a lungo termine con Israele.