Calcio spagnolo

La rivista scientifica americana Science ha assegnato il premio per la “scoperta dell’anno” allo sviluppo dei farmaci agonisti del recettore del GLP-1. Questi farmaci, originariamente sviluppati per il diabete, sono ora utilizzati anche per la perdita di peso. In particolare, la semaglutide, una delle molecole di questa classe, è diventata famosa negli Stati Uniti grazie al suo utilizzo da parte di stelle del cinema e della musica per dimagrire.

La semaglutide agisce riducendo il senso di fame e rallentando lo svuotamento gastrico. I risultati degli studi hanno dimostrato una riduzione media del peso corporeo del 16% in un anno. Inoltre, sembra che la semaglutide abbia anche effetti positivi sull’insufficienza cardiaca e sul rischio di infarti e ictus.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi farmaci devono essere presi sotto controllo medico, poiché possono causare effetti collaterali come nausea, vomito o diarrea. Sorgono anche dubbi riguardo alla durata del trattamento, agli effetti a lungo termine e alla possibilità di riprendere il peso perso una volta interrotto l’uso del farmaco.

L’abuso di questi farmaci per scopi di dimagrimento senza indicazioni mediche ha portato a problemi di scompensi e difficoltà di disponibilità. In Italia, queste molecole non sono ancora approvate per l’obesità, ma solo per il diabete. Attualmente, le opzioni farmacologiche per l’obesità in Italia sono limitate e presentano significativi effetti collaterali.

Tuttavia, nel futuro sono previste nuove molecole simili alla semaglutide, che potrebbero essere somministrate per via orale. Gli agonisti del recettore del GLP-1 sono anche oggetto di studi per il trattamento della tossicodipendenza, del morbo di Alzheimer e del morbo di Parkinson.

In conclusione, lo sviluppo dei farmaci agonisti del recettore del GLP-1 è stato riconosciuto come la “scoperta dell’anno” dalla rivista scientifica americana Science. Questi farmaci, utilizzati per il diabete, stanno guadagnando popolarità anche per la perdita di peso. Tuttavia, è fondamentale ricordare che devono essere assunti sotto controllo medico a causa dei possibili effetti collaterali. In Italia, sono attualmente adoperati solo per il diabete, ma si prevede che nel futuro verranno introdotte nuove molecole simili alla semaglutide.