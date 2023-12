Calcio spagnolo

Studente di 24 anni si suicida sul balcone della facoltà di Lettere dopo una sparatoria a Praga.

Un terribile incidente ha colpito la città di Praga, quando un giovane studente di 24 anni si è suicidato sul balcone della facoltà di Lettere. Questa tragedia arriva poco dopo una sparatoria che ha sconvolto l’Università Carlo IV, costando la vita a 14 persone. Emergono ora nuovi dettagli su quest’ultima strage, che ha scosso profondamente l’intera comunità accademica.

La polizia sta attualmente indagando sulla morte di un uomo e della sua neonata, trovati senza vita nella foresta di Klanovicky. Sono state effettuate analisi balistiche, che hanno collegato le munizioni trovate sui corpi alle armi di Kozak. Sorprendentemente, si è scoperto che l’arsenale di Kozak comprendeva almeno 8 armi registrate a suo nome, tra cui un fucile a pompa e un silenziatore.

Le vittime di questi attacchi sono principalmente donne, anche se la polizia ritiene che fossero bersagli casuali. I nomi di alcune delle vittime sono trapelati, tra cui la direttrice dell’Istituto di musicologia dell’Università e una studentessa del primo anno. È stato un colpo devastante per tutta la comunità accademica.

Durante la sparatoria sono rimaste ferite 25 persone, che stanno attualmente ricevendo cure mediche. Ma la devastazione non finisce qui. Prima di suicidarsi, Kozak ha ucciso suo padre e ha inviato un messaggio ad un’amica annunciando il suo tragico gesto. La notizia di queste tragedie ha scosso l’intero Paese, che si è unito per una veglia in piazza Jan Palach. Oggi è stato dichiarato un giorno di lutto nazionale.

Anche il Papa ha voluto esprimere il suo cordoglio, inviando un telegramma di conforto dal Vaticano. Il Paese è attualmente in stato di allerta, con controlli rinforzati in luoghi sensibili per garantire la sicurezza della popolazione.

Per supportare le famiglie delle vittime, è stata istituita una linea di emergenza, mentre studenti e professori hanno a disposizione un servizio di sostegno psicologico. È un momento di grande dolore per l’intero Paese, che si unisce nel ricordo delle vittime di questi tragici eventi.