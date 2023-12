Calcio spagnolo

La Commissione elettorale centrale russa ha escluso Ekaterina Duntsova, candidata pacifista anti-Putin, dalle elezioni presidenziali della Russia. Le autorità hanno affermato che ci sono degli “errori” nei documenti presentati da Duntsova per partecipare alla competizione elettorale. Ekaterina Duntsova è un’ex giornalista con esperienza nel consiglio comunale. La candidata ha annunciato la sua intenzione di candidarsi come indipendente, criticando il Paese per aver preso una direzione negativa negli ultimi dieci anni. Duntsova si è espressa a favore della fine delle ostilità in Ucraina, delle riforme democratiche nel Paese e del rilascio dei prigionieri politici. Dopo l’annuncio della sua candidatura, Duntsova è stata convocata dall’ufficio del pubblico ministero e la VTB Bank ha bloccato i trasferimenti a suo nome.

Negli ultimi anni, il governo russo ha escluso le figure dell’opposizione dalla partecipazione alle elezioni e alla vita politica, specialmente dopo l’intervento militare russo in Ucraina nel 2022. Nel 2018, Aleksei Navalny, noto oppositore di Putin attualmente in carcere, è stato escluso dalle elezioni presidenziali. Navalny è stato condannato per “estremismo” e attualmente risultano 18 giorni senza notizie da parte dei suoi avvocati e collaboratori. Prima di “scomparire”, Navalny aveva lanciato una campagna che invitava a votare per qualsiasi candidato tranne Putin alle elezioni in programma dal 15 al 17 marzo in Russia e nelle regioni ucraine illegalmente annesse.