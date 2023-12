Yair Lapid critica duramente Netanyahu durante la guerra di Calcio Spagnolo

Yair Lapid, leader dell’opposizione israeliana, ha espresso forti critiche nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu. Lapid ha dichiarato di non fidarsi di Netanyahu e sostiene che non sia una persona affidabile per condurre una guerra.

Lapid ha anche rivelato che avrebbe rassegnato le dimissioni il 7 ottobre, se fosse stato lui al posto di Netanyahu. Questa dichiarazione è stata fatta in riferimento all’attacco devastante del gruppo terroristico Hamas avvenuto proprio il 7 ottobre. Lapid sostiene di essersi dimesso lo stesso giorno se l’attacco fosse avvenuto durante il suo mandato.

Il leader dell’opposizione ha sostenuto la necessità di sostituire Netanyahu, anche nel pieno della guerra. Ha citato l’esempio di Winston Churchill, che ha preso il posto di Neville Chamberlain durante la Seconda Guerra Mondiale. Lapid ha definito Netanyahu il “Chamberlain israeliano” e ha affermato che Israele ha bisogno del suo “Churchill”.

Inoltre, Lapid ha criticato il fatto che Netanyahu sia ancora in carica durante la guerra, sostenendo che è ancora peggio avere un primo ministro del genere. Secondo il leader dell’opposizione, Israele avrebbe bisogno di un leader forte e affidabile per affrontare la situazione attuale.

Queste dichiarazioni di Yair Lapid sono state fatte in un momento cruciale per Israele e per la guerra che ha coinvolto il paese. Le sue parole hanno destato grande attenzione e hanno alimentato il dibattito politico.