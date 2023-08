Calcio spagnolo

Il regime russo cerca di liberarsi del suo nemico Alexei Navalny attraverso una nuova condanna a 19 anni di carcere e un altro processo in arrivo. Navalny è un simbolo di resistenza con una grande funzione politica. In una recente dichiarazione, ha commentato che la sua condanna è una sentenza a vita e il regime cerca di intimidire le masse. Gli esperti definiscono il regime di Putin un totalitarismo e la paura diffusa tra la gente è un pilastro fondamentale.

Nonostante le prospettive di una rivolta popolare in Russia siano limitate a causa del controllo del regime, Navalny ha lanciato un appello a non perdere la volontà di resistere e ha incoraggiato all’azione per il cambiamento. È fondamentale l’opinione pubblica internazionale per sostenere Navalny e gli altri prigionieri politici. Attualmente, in Russia ci sono almeno 564 prigionieri politici e le condanne sono sempre più pesanti.

Navalny rischia di spegnere la sua voce e la società civile è stata quasi completamente distrutta. Tuttavia, il suo team continua a lavorare all’estero e sta organizzando manifestazioni contro Putin. Le condizioni di detenzione di Navalny saranno ancor più difficili e limitate, poiché il regime cerca di tenerlo fuori dalla visuale pubblica e neutralizzare lui e il suo sostegno.

Nonostante ciò, Navalny rimane il principale nemico del regime e un simbolo di resistenza. È ancora da vedere se il suo simbolo sarà abbastanza forte per suscitare movimenti all’interno della Russia. È importante agire per la libertà e la democrazia in Russia, e l’opinione pubblica internazionale può svolgere un ruolo significativo. Pressioni politiche e proteste possono contribuire a mantenere vivo il simbolo di Navalny e la sua lotta.