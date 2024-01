Calcio spagnolo

I migliori smartphone del 2023 sono stati annunciati e abbiamo finalmente i vincitori. Il premio per il miglior smartphone compatto va al nuovissimo ASUS Zenfone 10, un top di gamma in un corpo tascabile, dotato anche del jack audio.

Per il miglior rapporto qualità-prezzo, il premio va all’HONOR 90. Grazie alle incredibili promozioni dell’azienda, questo smartphone si è dimostrato un vero “flagship killer” mettendo in difficoltà i concorrenti di fascia alta. La sua fotocamera è davvero eccezionale.

Non sorprende che il premio per il miglior smartphone per foto vada al Samsung Galaxy S23 Ultra. Con il suo kit fotografico inarrivabile, ha battuto tutti i concorrenti nel corso dell’anno.

Nubia Z50S Pro si aggiudica il premio per la migliore novità o innovazione. Questo smartphone si è distinto per la sua fotocamera da 35 millimetri, un motivo che lo rende davvero unico.

Per quanto riguarda i pieghevoli, il Samsung Galaxy Z Flip 5 ha conquistato il premio. Con il suo ampio schermo esterno, rappresenta un passo avanti nella serie Flip di Samsung.

L’ASUS ROG Phone 7 Pro è stato scelto come miglior gaming phone del 2023. Conferma le sue eccellenze anche quest’anno e non delude chi utilizza lo smartphone per giocare.

HONOR Magic 5 Pro si è aggiudicato il premio per il miglior design. Questo smartphone si distingue per il suo design pulito, moderno e perfettamente bilanciato.

Il premio per il miglior smartphone economico va al Motorola Moto G84. Finalmente abbiamo trovato la risposta a quale smartphone acquistare con meno di 250€. È un dispositivo bilanciato e offre un’esperienza software all’altezza.

Infine, il premio per il miglior brand va a Google. L’azienda ha annunciato che aggiornerà i suoi smartphone per ben 7 anni con nuove versioni del sistema operativo, una scelta coraggiosa che speriamo possa influenzare anche la concorrenza.

Questi sono i vincitori del 2023, i migliori smartphone dell'anno.