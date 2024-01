Calcio spagnolo

Il conduttore di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio, ha concesso una lunga intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, in cui ha espresso il suo dissenso nei confronti del regolamento del Festival di Sanremo stabilito dalla Rai. Secondo questo regolamento, il vincitore del Festival non può partecipare a trasmissioni non Rai nei tre giorni successivi alla chiusura dell’evento.

Fazio ha affermato che questa regola sembra essere stata fatta apposta contro il suo programma, visto che spesso il vincitore del Festival era suo ospite. Un esempio di come questa regola abbia influenzato negativamente lo show di Fazio è stato l’annullamento della presenza di Mahmood, ospite da Fazio, a causa dell’annuncio della sua canzone a Sanremo.

Il conduttore ha espresso la speranza che la Rai possa tornare a svolgere una funzione inclusiva anziché divisiva, poiché la RAI è un patrimonio di tutti. Fazio ha sottolineato che è importante garantire la libertà di scelta agli artisti e permettere loro di partecipare a vari programmi televisivi.

Nonostante queste critiche, il talk show di Fabio Fazio sul Nove di Discovery ha ottenuto un grande successo, registrando ascolti da record. La trasmissione ha infatti raggiunto una media di 2.100.000 spettatori e più del 10,4% di share nella prima parte della stagione. Nonostante il successo, Fazio ha dichiarato che si ritirerà dal mondo televisivo tra quattro anni per potersi dedicare alle sue passioni, tra cui la lettura.

In conclusione, Fabio Fazio ha espresso il suo dissenso nei confronti del regolamento del Festival di Sanremo che impedisce al vincitore di partecipare a trasmissioni non Rai. Nonostante ciò, il suo talk show ha ottenuto grandi risultati e Fazio ha annunciato il suo ritiro dal mondo televisivo tra quattro anni per concentrarsi sulle sue passioni personali.