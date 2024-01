Calcio spagnolo

– Saranno 800 mila le famiglie siciliane che si dedicheranno allo shopping scontato durante i saldi invernali.

Titolo: Saldi invernali in Sicilia: boom degli acquisti nonostante la situazione economica

Sono molte le famiglie siciliane che si preparano ad approfittare dei saldi invernali per fare shopping a prezzi scontati. Secondo le previsioni, saranno ben 800 mila i nuclei familiari che dedicheranno parte del loro budget ai tanto attesi saldi.

Ogni persona spenderà, in media, circa 120 euro, contribuendo così ad un giro d’affari complessivo di circa 250 milioni di euro. Nonostante il clima economico non sia favorevole, la fiducia nel settore rimane positiva e gli acquisti precedenti al periodo natalizio hanno registrato un incremento del 4% rispetto all’anno scorso.

È interessante notare che oltre il 50% dei consumatori preferirà fare acquisti presso i negozi di fiducia, dimostrando ancora una volta l’importanza delle relazioni personali nel processo di acquisto. Tuttavia, il 40% dei consumatori opterà per l’acquisto online, sfruttando così le comodità offerte dal canale digitale.

I dati raccolti mostrano che, nonostante il clima di incertezza economica, il 65,9% dei consumatori siciliani intende fare acquisti durante i saldi, confermando una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente.

D’altra parte, il restante 35,1% dei consumatori siciliani ha deciso di non acquistare durante i saldi. Il 50% di coloro che rinunceranno lo faranno per cercare di risparmiare ulteriormente, mentre il 40% ha ammesso di trovarsi in difficoltà economiche.

Tra gli articoli più ricercati durante i saldi in Sicilia spiccano i capi di abbigliamento e le calzature. Tuttavia, quest’ultime hanno registrato un calo del 2% rispetto all’anno scorso, nonostante rimangano comunque tra i prodotti più ambiti dai consumatori siciliani.

Insomma, l’atmosfera di festa e i prezzi convenienti sembrano ancora riuscire ad attirare gli shoppers siciliani, che non si lasciano scoraggiare dal contesto economico attuale e continuano a godere dei saldi invernali per concedersi piccoli – o grandi – piaceri.