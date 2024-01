Calcio spagnolo

I titoli principali statunitensi hanno chiuso la seduta con variazioni minime. Il Dow Jones ha registrato un leggero aumento dello 0,05% a 4.378 punti, mentre il Nasdaq Composite ha visto una leggera diminuzione dello 0,38%, fermandosi a 14.572 punti.

La prudenza degli investitori è stata determinata dalla decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse invariati e continuare con il programma di acquisto di attività. Nonostante il riconoscimento dell’aumento dell’inflazione, la banca centrale ha insistito nel definirlo un fenomeno temporaneo.

Nel settore tecnologico, le azioni di Apple hanno registrato una leggera diminuzione dello 0,12%, mentre Amazon ha guadagnato lo 0,46%. Nel settore energetico, le azioni di Exxon Mobile sono aumentate dello 0,78%, mentre Chevron ha segnato un aumento dello 0,52%.

Considerando la situazione a livello internazionale, i mercati azionari europei hanno chiuso in ribasso, con il FTSE 100 di Londra in calo dello 0,25% e il DAX di Francoforte che ha visto una diminuzione dello 0,33%. In Asia, il Nikkei 225 di Tokyo ha segnato un aumento dello 0,32%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,47%.

Gli esperti mettono in evidenza come i mercati siano ancora influenzati dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, oltre alle preoccupazioni riguardo all’andamento dell’economia globale a causa della diffusione della variante Delta del Covid-19.

In conclusione, i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la giornata con variazioni minime, mentre i mercati internazionali sono rimasti incerti a causa di diverse cause di preoccupazione, come le tensioni commerciali e l’andamento dell’economia globale. Gli investitori restano in attesa di sviluppi futuri per prendere decisioni informate riguardo ai loro portafogli di investimento.