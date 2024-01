Calcio spagnolo

Ritorno storico sulla Luna: lancio del lander privato Peregrine in programma per lunedì

Lunedì 8 gennaio è previsto il lancio del lander privato Peregrine nel tentativo di posarsi sul suolo lunare. Questa missione, chiamata Cert-1, segnerà il ritorno di un veicolo americano sulla Luna dopo oltre 50 anni.

La missione coinvolgerà ben 7 paesi, tra cui Giappone e Messico, che collaboreranno per raggiungere questo importante obiettivo. Un altro momento fondamentale sarà il lancio del razzo Vulcan, costruito dalla United Launch Alliance e alimentato a metano liquido.

La base di Cape Canaveral è pronta per il lancio e le previsioni meteorologiche sono estremamente favorevoli. Le condizioni perfette daranno il via a questa importante missione spaziale.

Ma non è tutto: altre missioni spaziali si stanno preparando per precisioni allunaggi e la corsa alla Luna nel 2024 è appena iniziata. Il lander Peregrine è in grado di trasportare carichi fino a 90 chilogrammi ed è quindi un passo avanti per l’economia spaziale lunare.

Questa missione fa parte del programma commerciale promosso dalla Nasa chiamato Commercial Lunar Payload Services e mira a sviluppare ulteriormente l’esplorazione della Luna grazie alla partecipazione di aziende private.

Oltre ai carichi di carattere scientifico, simbolico e artistico sono presenti a bordo del lander. Tra questi c’è una moneta Bitcoin dedicata alla Luna e una copia del famoso Genesis Block. Alcuni osano criticare la presenza di opere artistiche e capsule contenenti ceneri umane, affermando una violazione di uno spazio sacro.

Lunedì sarà quindi una giornata storica per l'esplorazione spaziale, segnando un importante traguardo nel ritorno dell'uomo sulla Luna.

