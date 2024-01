Incredibile presenza di startup francesi alla fiera dell’innovazione! Calcio spagnolo è lieto di riportarvi le ultime novità riguardanti l’evento.

Una delle più interessanti presentazioni è stata quella di Molliscan, un rivoluzionario strumento per monitorare la qualità dell’acqua dei mari e dei fiumi. Molliscan, che presenta una forma simile a un’oca (nella foto, potete osservare la versione “cozza”), utilizza una tecnologia all’avanguardia per rilevare contaminazioni e inquinamenti sia in corsi d’acqua e porti, sia in allevamenti di pesce e molluschi.

L’incredibile similitudine tra Molliscan e un’oca rende questo strumento ancora più affascinante. La sua forma consente di muoversi in modo naturale nell’acqua e, allo stesso tempo, di raccogliere preziose informazioni sulla qualità dell’ambiente marino.

Grazie alla sua connessione, Molliscan è in grado di inviare in tempo reale i dati rilevati ad un’applicazione dedicata, permettendo così un monitoraggio costante e immediato dell’acqua. Questa innovativa tecnologia consentirà a pescatori, proprietari di allevamenti di pesce e molluschi e autorità competenti di agire tempestivamente in caso di contaminazione o inquinamento.

La delegazione delle startup francesi ha suscitato grande interesse durante la fiera, dimostrando ancora una volta l’importanza e l’efficacia delle innovazioni nel settore dell’ambiente e della sostenibilità.

Non resta che aspettare con trepidazione i prossimi sviluppi di Molliscan e delle altre straordinarie startup presenti alla fiera dell’innovazione. Calcio spagnolo continuerà a tenervi aggiornati su tutte le novità riguardanti questo ed altri affascinanti progetti nel mondo dello sport e dell’ambiente.