Calcio spagnolo

Gli incentivi dell’ecobonus per le auto a motore termico a basse emissioni sono in via di esaurimento, con risorse ancora disponibili per le auto con emissioni tra 61 e 135 grammi di CO2 di circa 7 milioni di euro, rispetto ai 120 milioni iniziali. Invece, gli incentivi per le auto elettriche con emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2 al km sono rimasti stabili a circa 187 milioni di euro, rispetto ai 194 milioni iniziali. Per quanto riguarda le auto plug-in con emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2 al km, le risorse disponibili sono diminuite da 232 a 229 milioni di euro.

Il nuovo piano ecobonus prevede un totale di 950 milioni di euro di risorse per favorire l’acquisto di auto a basse emissioni. Una delle novità del piano è l’introduzione di un contributo di rottamazione proporzionale alla classe ambientale del veicolo da rottamare. Questo significa che anche le auto Euro 5 potranno essere rottamate e ottenere un incentivo per l’acquisto di un nuovo veicolo a basse emissioni.

Nel 2024, è previsto un aumento del contributo massimo ottenibile per la rottamazione di veicoli fino alla classe Euro 2: il valore salirà da 5.000 a 13.750 euro. Questo implicherà un ulteriore incentivo per i proprietari di vecchi veicoli ad alta emissione di CO2 a passare a mezzi più ecologici.

Le risorse dell’Ecobonus 2024 verranno anche destinate a ciclomotori, motocicli, quadricicli, veicoli commerciali leggeri e al mercato dell’usato di auto. Inoltre, è previsto un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per favorire l’accesso a veicoli a basse emissioni anche per coloro che preferiscono non acquistare un’auto.

Queste misure fanno parte degli sforzi del governo italiano per ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere la transizione verso veicoli più sostenibili dal punto di vista ambientale. Con l’esaurimento degli incentivi per le auto a motore termico a basse emissioni, si spera che sempre più persone optino per veicoli elettrici o ibridi plug-in, contribuendo così a ridurre l’emissione di CO2 e a garantire un futuro più pulito per l’ambiente e per il settore dei trasporti in Spagna.