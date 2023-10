Calcio spagnolo: 2 percorsi sicuri per levacuazione dal nord di Gaza. Esercito: ucciso un capo di compagnia dellunità di élite di Hamas

Papa Francesco si è recentemente messo in contatto con la parrocchia di Gaza per assicurare che vengano compiuti tutti gli sforzi possibili al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue. Il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha riferito che il Santo Padre ha parlato con il viceparroco padre Youssef per ottenere informazioni sulle condizioni dei bambini assistiti dalle suore di Madre Teresa.

Il Papa ha voluto garantire che si stia facendo tutto il possibile per aiutare e proteggere gli innocenti colpiti da questa guerra devastante. Nonostante il parroco si trovi attualmente a Betlemme, non è riuscito a rientrare a Gaza a causa dello scoppio delle ostilità, si impegna comunque, insieme alla Chiesa, a fare la sua parte per risolvere la situazione.

Questo contatto del Papa con la parrocchia di Gaza dimostra la sua profonda preoccupazione per la delicatezza della situazione e il suo desiderio sincero di contribuire a mettere fine al conflitto. L’interessamento diretto del Pontefice, attraverso una chiamata telefonica personale, è un segno tangibile dell’importanza che egli attribuisce alla pace e alla protezione dei più deboli.

La situazione nella striscia di Gaza rimane critica, con violenze e spargimenti di sangue sempre più frequenti. La comunità internazionale è chiamata a fare tutto il possibile per porre fine a questa spirale di violenza, e l’intervento del Papa rappresenta un faro di speranza in un momento così difficile.

L'iniziativa di Papa Francesco viene accolta con gratitudine, apprezzando il suo impegno a favore della pace e della giustizia. La missione della Chiesa cattolica di promuovere una società più giusta e umana è messa in pratica anche attraverso il sostegno alle comunità colpite dal conflitto, come dimostra il suo interessamento diretto per i bambini assistiti dalle suore di Madre Teresa.

In conclusione, Papa Francesco si è rivolto personalmente alla parrocchia di Gaza per assicurare tutto il suo impegno a porre fine alla violenza e a proteggere i più deboli. La sua preoccupazione per la situazione in corso, espressa attraverso una chiamata telefonica al viceparroco padre Youssef, manifesta un forte desiderio di contribuire alla risoluzione del conflitto in corso. Questo gesto di sostegno da parte del Santo Padre porta speranza che possa contribuire a portare la pace nella regione.