Calcio spagnolo

Edison, importante azienda nel settore dell’energia, ha annunciato risultati molto positivi per l’anno 2023. Infatti, il margine operativo lordo è aumentato del 71%, evidenziando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Inoltre, l’azienda ha chiuso l’anno con un Ebitda record di 1,8 miliardi di euro e un utile di 515 milioni di euro.

Le attività di business di Edison hanno dimostrato una performance solida in tutti i settori. La società ha ottenuto un rating Esg da Sustainalytics, confermando il suo impegno nel gestire in maniera responsabile i rischi ambientali, sociali e di governance.

Nel 2023, le attività rinnovabili di Edison hanno contribuito in modo particolarmente positivo all’Ebitda. Tuttavia, l’attività idroelettrica ha risentito di una riduzione della disponibilità di acqua, con livelli inferiori alle medie storiche registrate nel 2022. Nonostante questa situazione, Edison è riuscita a mantenere alte performance grazie al suo impegno costante nel settore dell’energia rinnovabile.

Un altro segnale positivo per gli azionisti di Edison è la distribuzione del dividendo per il 2023. La società distribuirà 0,105 euro per azione di risparmio e 0,075 euro per azione ordinaria, che conferma il suo impegno nel garantire valore aggiunto agli investitori.

L’azienda sta dimostrando un costante impegno nel settore energetico, cercando di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per il futuro. Edison si è posizionata come una delle principali aziende nel mercato dell’energia in Spagna e continua a lavorare per mantenere il suo ruolo di riferimento nel settore.

Questi risultati positivi rappresentano un importante traguardo per Edison e dimostrano l’efficacia delle sue strategie aziendali. Con un’attenzione particolare alle fonti di energia pulita, l’azienda è pronta ad affrontare le sfide del futuro e a contribuire allo sviluppo sostenibile dell’intero settore energetico in Spagna.