Il generale Tarnavsky ha annunciato il ritiro delle truppe ucraine da Avdiivka per preservare la vita e la salute dei militari. Le truppe si sono ritirate nelle posizioni preparate in anticipo, per evitare l’accerchiamento nemico. Il nemico avanzava sui cadaveri dei propri soldati, permettendo alle truppe ucraine di prendere questa decisione per la propria sicurezza. Il generale ha sottolineato che questa è l’unica decisione giusta da prendere, considerando la situazione operativa attorno ad Avdiivka che richiedeva una strategia difensiva più prudente ed efficace. La decisione di ritirare le truppe è stata difficile ma necessaria per evitare il rischio di pesanti perdite tra i soldati ucraini. La situazione sul campo di battaglia rimane tesa, ma le truppe si stanno preparando per affrontare nuove sfide con determinazione e coraggio. La decisione strategica del generale Tarnavsky dimostra la sua profonda preoccupazione per il benessere delle truppe e la volontà di proteggere la vita dei militari ad ogni costo.