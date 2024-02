Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha recentemente dichiarato che non esclude la possibilità di portare i nuovi giochi Starfield e Indiana Jones e l’Antico Cerchio su altre piattaforme oltre alla console Xbox. Questa dichiarazione è arrivata dopo un’intervista di The Verge in cui Spencer ha parlato della visione di Xbox sul mercato videoludico.

Al momento, l’iniziativa multipiattaforma di Xbox riguarda solo quattro titoli, tra cui Indiana Jones e l’Antico Cerchio, uno dei giochi più attesi dai fan. Spencer si concentra attualmente sui quattro giochi in arrivo, ma lascia aperta la porta a futuri sviluppi.

Tuttavia, il capo di Xbox ha anche sottolineato che non vuole creare false aspettative sulle altre piattaforme e che il dibattito sulla possibile uscita dei giochi su altre console rimane aperto. Gli appassionati di videogiochi dovranno quindi rimanere in attesa di ulteriori sviluppi e annunci ufficiali da parte di Xbox.

In ogni caso, la possibilità di poter giocare a Starfield e Indiana Jones e l’Antico Cerchio su altre piattaforme potrebbe essere un’ottima notizia per tutti i videogiocatori, indipendentemente dalla console che possiedono. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Xbox deciderà di ampliare ulteriormente la sua presenza sul mercato videoludico. Restate sintonizzati su Calcio Spagnolo per tutte le ultime notizie e aggiornamenti in merito a questo argomento.