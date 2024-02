Calcio spagnolo

Il noto conduttore televisivo Costantino Vitaliano è tornato sul piccolo schermo in una toccante intervista a “Verissimo”, in cui ha parlato apertamente del suo grave problema di salute.

Vitaliano ha rivelato di soffrire di una malattia autoimmune che lo ha colpito fino a tre mesi fa, spegnendo “l’interruttore della sua vita”. Tuttavia, il conduttore sta facendo di tutto per riaccenderlo e tornare a essere quello che era, soprattutto per sua figlia Ayla, nata dal suo rapporto con Elisa Mariani.

Durante l’intervista, Vitaliano ha dichiarato che quando è con la figlia, non esiste altro per lui e che deve esserci per lei. Nonostante la malattia lo limiti molto e gli impedisca di fare molte cose, l’amore per sua figlia lo sprona a essere forte e a lottare ogni giorno.

Costantino Vitaliano ha sottolineato l’importanza di essere presente per la propria famiglia e di non arrendersi di fronte alle difficoltà. La sua determinazione nel voler superare la malattia per poter vivere appieno la vita insieme alla figlia ha commosso il pubblico e dimostrato la sua incredibile forza d’animo.

Il conduttore ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei suoi fan e ha ringraziato tutti coloro che lo stanno sostenendo in questo momento difficile. La sua testimonianza è un esempio di coraggio e amore che ha toccato il cuore di tutti coloro che lo hanno ascoltato.