Calcio spagnolo

Numerose sono le vicissitudini che hanno coinvolto il cantiere Esselunga di via Mariti a Ponte di Mezzo, dove un crollo ha messo in serio pericolo il progetto di riqualificazione dell’area. Il progetto, che riguarda una vasta area di 10mila metri quadrati, prevedeva la realizzazione di importanti opere pubbliche, tra cui un parco, un parcheggio alberato e una pista ciclabile.

Esselunga aveva anche l’onere della realizzazione di arredi urbani, nell’ambito di un progetto che era partito nel 2021 con l’obiettivo di ridare vita all’area dell’ex Panificio Militare. Tuttavia, il cantiere è stato messo sotto sequestro dal procuratore Spiezia, che ha evidenziato gravi carenze nella sicurezza del sito.

Il sindaco di Firenze ha fatto appello a Esselunga affinché completi le opere accessorie necessarie per il buon esito del progetto, sottolineando l’importanza di non interrompere i lavori di interesse pubblico per rispetto delle regole e dei tempi previsti. La riqualificazione dell’area di via Mariti rappresenta infatti un importante obiettivo per la città, che punta a valorizzare le sue risorse e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il cantiere di via Mariti è quindi al centro di una complessa vicenda, che pone in evidenza la necessità di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza urbana. Resta ora da vedere come Evl sarà gestita la situazione e se il progetto potrà essere portato a termine nel rispetto dei tempi e degli standard di qualità previsti.