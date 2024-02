Calcio spagnolo

Lara Trump, la nuova Ivanka della politica americana

Lara Trump, nuora dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sembra essere pronta a prendere il posto della famosa figlia Ivanka nella campagna elettorale del clan Trump. Secondo alcune fonti, Joe Biden potrebbe addirittura rinunciare alla sua corsa presidenziale, lasciando così spazio per una possibile candidatura di Michelle Obama. Tuttavia, il Clan Trump ha deciso di sostenere Lara Trump e ha iniziato ad attaccare verbalmente Michelle Obama, definendola vergognosamente.

Inoltre, c’è speculazione sul finanziamento della campagna elettorale del clan Trump, coordinato principalmente da Lara Trump. Alcune voci suggeriscono che i fondi raccolti potrebbero essere utilizzati per coprire le spese legali di Donald Trump. Nel frattempo, Nicki Haley sembra essere stata snobbata come possibile vicepresidente da parte dei partecipanti al CPAC, mentre Trump rimane favorito per la vittoria.

In un contesto internazionale, attacchi terroristici e tensioni geopolitiche continuano a imperversare. Un attentato con una mitraglietta fai-da-te ha colpito civili israeliani, mentre gli Houthi continuano ad attaccare navi nel Mar Rosso. La situazione a Gaza è diventata sempre più critica, con gravi carenze di approvvigionamenti e assistenza sanitaria.

Il caso dell’oppositore russo Alexei Navalny rimane al centro dell’attenzione, con ipotesi sulla sua morte e richieste della madre di poter vedere il figlio. Le speculazioni sul coinvolgimento del presidente russo Vladimir Putin nell’uccisione di Navalny continuano ad alimentare polemiche e teorie cospirative.

Infine, vi sono dispute territoriali tra Giappone e Corea del Sud sulle isole Takeshima, mentre in Cina i costi per crescere un figlio sono tra i più alti al mondo. Tuttavia, il teatro continua a raccontare storie importanti, come quella di Maria Grazia Cutuli, giornalista uccisa in Afghanistan, e di un avvocato assassinato da serpenti a sonagli, come raccontato da Truman Capote.