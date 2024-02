Calcio spagnolo

Il “premio finale extra” del 0,7% per chi acquista e detiene i BTP Valore fino alla scadenza

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che coloro che acquistano e mantengono i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) Valore fino alla scadenza durante il periodo di collocamento avranno diritto a un “premio finale extra” del 0,7%. Questo premio sarà calcolato sull’importo nominale acquistato e verrà pagato insieme alla somma investita al momento dell’emissione.

Le cedole per la terza emissione del BTP Valore verranno pagate con frequenza trimestrale, offrendo agli investitori una fonte di reddito regolare. Il lotto minimo acquistabile dei BTP Valore è di 1.000 euro, e sarà possibile acquistare i titoli per multipli di 1.000 euro all’emissione.

Questo annuncio rappresenta un’opportunità per coloro che desiderano investire in titoli di stato con un rendimento interessante e una certa sicurezza. I BTP Valore offrono agli investitori la possibilità di ottenere un ritorno garantito sul proprio investimento, insieme a un premio aggiuntivo per coloro che scelgono di mantenerli fino alla scadenza.

Non perdere questa occasione per investire in modo sicuro e ottenere un rendimento extra con i BTP Valore. Consulta il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ulteriori dettagli e per partecipare al collocamento dei titoli.