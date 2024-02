Calcio spagnolo

I segnali precoci dell’Alzheimer possono essere individuati fino a 18 anni prima della diagnosi, secondo uno studio pubblicato sul The New England Journal of Medicine. Scienziati hanno identificato biomarcatori e la sequenza di comparsa dei segnali predittivi, come placche di beta amiloide e proteina tau, che compaiono in modo definito durante la progressione della malattia.

Un team di ricerca cinese ha identificato la sequenza dei segnali dell’Alzheimer, dopo aver condotto esami regolari su migliaia di partecipanti per oltre 20 anni. I primi segnali si manifestano con un aumento della proteina beta-amiloide 42, e aumenta la probabilità di essere portatori della variante genetica APOE4 nel gruppo di pazienti affetti da Alzheimer.

Gli studi suggeriscono che la diagnosi precoce della malattia è fondamentale per garantire l’efficacia delle terapie. I risultati della ricerca confermano l’importanza dell’identificazione precoce dei segnali biologici dell’Alzheimer, per poter intervenire tempestivamente e migliorare la gestione della malattia.